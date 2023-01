Mundial 2030. Ronaldo vai receber 400 milhões para promover candidatura saudita

Cristiano Ronaldo irá receber 400 milhões de euros para promover a candidatura conjunta que a Arábia Saudita está a preparar, com Egito e Grécia, ao Mundial 2030. A agência AFP confirma a notícia que tinha sido avançada pelo jornal "Marca", mas agora revela valores. Ronaldo será apoiante da eventual candidatura saudita, contra a candidatura de Portugal, com Espanha e Ucrânia. mas avança com os valores do acordo.

"Ronaldo irá receber 200 milhões pelo acordo para promover a candidatura e mais 200 milhões por ser embaixador da Arábia Saudita na candidatura", disse uma fonte a par do negócio que pediu anonimato à AFP.

Além destes 400 milhões de euros, Ronaldo tem um salário de 500 milhões de euros, pelos dois anos e meio de contrato com o Al Nassr.