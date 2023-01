Presidente da FIFA quer que todos os países tenham um estádio chamado Pelé

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, propõe que todos os países do mundo tenham um estádio com o nome de Pelé, que morreu na passada quinta-feira, aos 82 anos.

À entrada do Estádio de Vila Belmira, esta segunda-feira, onde tem lugar o velório do antigo futebolista brasileiro, Infantino garantiu que a FIFA tem ideias para homenagear o "Rei". Em primeiro, vai pedir a todas as federações do mundo que façam um minuto de silêncio em cada jogo. A segunda proposta, no entanto, promete ser mais polémica.

"Vamos pedir também que cada um dos 211 país da FIFA batize um estádio do país com o nome de Pelé. Creio que os jovens do mundo inteiro têm de saber e recordar quem é Pelé, a alegria que ele deu ao mundo. Por isso, acho que o mais importante tem de ser um campo onde se joga, onde se marcam golo e que as crianças daqui a 20, 30, 50, 100 anos, quando marcarem golos no Estádio Pelé, em qualquer país do mundo, e quando perguntem quem era Pelé, digam que era um grande jogador de futebol que nos emocionou", explica o presidente da FIFA.

Se no Brasil a proposta não deverá suscitar grandes protestos, será curioso ver como reagem, por exemplo, os argentinos, para quem a eleição de melhor futebolista da história é Maradona e Messi.

O corpo de Pelé é velado a partir das 13h00 desta segunda-feira, no centro do campo da Vila Belmiro, o estádio do Santos. Milhares começaram a fazer fila horas antes da abertura das portas ao público.