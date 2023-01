Milhares fazem fila para o velório de Pelé

Já há fila à porta do estádio do Santos para ver Pelé. O corpo do "rei" do futebol vai ser velado a partir desta segunda-feira no centro do campo da Vila Belmiro para que os adeptos se possam despedir do jogador. O velório aberto aos fãs começa às 10h00 locais, 13h em Portugal continental.

O corpo de Pelé foi levado durante a madrugada do Hospital Albert Einstein. Os jornais locais dão mais pormenores: os adeptos entram pelos portões 2 e 3, saem pelos portões 7 e 8 e haverá nas proximidades uma tenda para acolher familiares e amigos do craque.