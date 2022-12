Roberto Martínez apresenta demissão da seleção da Bélgica

Roberto Martínez apresentou a demissão depois da eliminação da Bélgica na fase de grupos do Mundial 2022, esta quinta-feira.

No final do nulo com a Croácia, que ditou a eliminação da Bélgica, o selecionador frisou que deixaria sempre o cargo, fosse agora ou a 18 de dezembro, dia da final, mesmo que tivesse sido campeão do mundo.



"Foi o meu último jogo como selecionador, estou bastante emocionado. Não posso continuar e disse adeus aos jogadores e também a todo o staff. Já tinha tomado a decisão antes de o Mundial começar, sairia mesmo que fôssemos campeões do mundo", explicou o técnico espanhol.

Os belgas, que chegaram ao Qatar como segundos classificados do "ranking" FIFA, caíram na fase de grupos. Ficaram em terceiro lugar num grupo com Marrocos (primeiro), Croácia (segunda) e Canadá (último).

Em três jogos no Mundial 2022, a Bélgica venceu apenas o primeiro (1-0 frente ao Canadá), venceu o segundo e empatou o terceiro, terminando a fase de grupos com quatro pontos e um só golo marcado.