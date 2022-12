Lukaku esbanja e Bélgica está fora do Mundial. Avançam Marrocos e Croácia

A Bélgica está fora do Mundial 2022, depois de empatar, sem golos, diante da Croácia, que avança para os oitavos de final. Quem ganha o grupo F é Marrocos, que derrotou o Canadá, por 2-1, esta quinta-feira.

Não se pode culpar um jogador por um resultado, porém, os 45 minutos de Romelu Lukaku, que entrou ao intervalo, diante da Croácia terão sido os piores da sua carreira. O avançado do Inter de Milão falhou quatro grandes oportunidades - duplicou o registo mais alto do Mundial, até agora -, tendo mandado uma delas ao poste. A Bélgica encostou os croatas às cordas, mas Lukaku não conseguiu o "knock-out".

No outro jogo do grupo, Marrocos derrotou o Canadá, que teve Steven Vitória, do Desportivo Chaves, no onze (Stephen Eustáquio, do FC Porto, falhara o treino da véspera), por 2-1, e selou o apuramento.

Hakim Ziyech, aos quatro minutos, e Youssef En-Nesyri, aos 23, marcaram os golos marroquinos. Nayef Aguerd fez o primeiro autogolo do Mundial do Qatar ao minuto 40, no entanto, já não fez diferença.

Com este resultado, Marrocos termina no primeiro lugar do grupo F, com sete pontos, mais dois que o segundo classificado, a Croácia, finalista vencida em 2018. São eliminados Bélgica (número dois do "ranking" FIFA de seleções), terceira, com quatro pontos, e Canadá, último, com zero.

Marrocos, pela segunda vez na história nos oitavos de final, vai defrontar o segundo classificado do grupo E - Espanha, Japão, Costa Rica ou Alemanha. A Croácia terá pela frente o vencedor desse grupo.