Ganeses a jogar no algarve confiantes para jogo com Portugal

Representam clubes diferentes no Algarve, mas quando soar o apito para o Portugal-Gana vão vestir a mesma camisola. Abdul Annan e Fredrick Agyemang conhecem bem o primeiro adversário da equipa nacional no Mundial do Qatar e, por isso, deixam um aviso.

“Estou muito confiante que o Gana vai ganhar. Temos novos jogadores que não estavam na equipa antes e juntaram-se como o Iñaki Williams, Tariq Lamptey e Salis Samed. São grandes aquisições para a equipa", diz Annan numa confiança que ganha força ao lado de Fredrick.

Acreditam na vitória do Gana e estão preparados para festejar no dia do jogo, mesmo que rodeados por portugueses.

“Vou ver o jogo em casa com os meus amigos porque os outros estão todos a falar muito de Portugal, mas vamos ver”, conta Fredrick. Já Annan vai ver em Moncarapacho e está preparado: “Vou ser o único a apoiar o Gana. Quando o Gana marcar vai ser um grande momento para mim”.

Durante esta entrevista descobriram que no Gana eram vizinhos, mas os caminhos acabaram por se cruzar no Algarve.

Fredrick chegou em 2016 e joga no Olhanense. A poucos quilómetros de distância está o compatriota Annan que vive em Portugal desde 2020 e agora representa o Moncarapachense.

Ainda tentam aprender a língua, mas já se sentem em casa e, por isso, admitem que o jogo com a nossa seleção vai ser especial.

“Para mim o Gana jogar com Uruguai e Coreia do Sul é diferente de jogar com Portugal. Estou ansioso por este jogo desde que saiu o sorteio", refere Annan. "Este jogo é especial para mim porque vivo em Portugal. Se Portugal está a jogar eu tenho que torcer por eles, mas agora é o meu país contra Portugal”, admite Fredrick.

O Gana esteve perto de se tornar na equipa africana que chegou mais longe num Campeonato do Mundo quando em 2010 foi eliminado pelo Uruguai nos quartos de final. Essa eliminação está bem presente na cabeça destes adeptos que querem ver o país do coração fazer história este ano.