Dono do Manchester United deseja "a melhor das sortes para o futuro" a Cristiano Ronaldo

Na polémica entrevista em que disse disse sentir-se "traído" pelo Manchester United , Cristiano Ronaldo fez duras críticas aos donos, afirmando que "o clube não está no caminho que deveria estar", sob o governo da família Glazer. Confrontado pela Sky Sports com as palavras do internacional português, Avram Glazer opta pela cordialidade.

Avram Glazer, um dos donos do Manchester United, deseja "a melhor das sortes para o futuro" a Cristiano Ronaldo, depois da rescisão de contrato por mútuo acordo e com efeito imediato entre o clube e o jogador.

Venda do Manchester United é hipótese



A família Glazer admitiu, na terça-feira, o mesmo dia da rescisão de contrato com Cristiano Ronaldo, vender o Manchester United. Possibilidade contemplada num processo de exploração de alternativas estratégicas, de forma a "potenciar o crescimento futuro" do clube.



Avram Glazer confirma que a venda é uma das possibilidades em cima da mesa: "O Conselho de Administração passou por um processo e decidiu que vai procurar diferentes alternativas estratégicas."

"É isso que estamos a fazer. Vamos ver onde isso nos leva", diz.

Cristiano Ronaldo tinha contrato com o Manchester United até ao final da época, com mais uma temporada de opção. Atualmente, encontra-se no Qatar, com a seleção portuguesa, para a participação no Mundial.