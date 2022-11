Donos do Manchester United admitem vender o clube

A família Glazer admite vender o Manchester United.

Em comunicado, publicado no site oficial, o United informa que a família Glazer iniciou o processo de exploração de alternativas estratégicas, de forma a "potenciar o crescimento futuro do clube".

"Como parte deste processo, o Conselho de Administração considerará todas as alternativas estratégicas, incluindo um novo investimento no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a companhia [Manchester United]", pode ler-se.

O Conselho de Administração fará uma avaliação de várias iniciativas para "fortalecer" o Manchester United, tais como reabilitação do estádio e de infraestruturas e expansão das operações comerciais do clube à escala global.

"Sempre no contexto de potenciar o sucesso a longo prazo das equipas masculina, feminina e de formação do clube e de trazer benefícios aos adeptos e demais acionistas", lê-se.

Notícia que surge no dia em que o Manchester United anunciou a rescisão de contrato com Cristiano Ronaldo, por mútuo acordo e com efeito imediato.