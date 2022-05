Presidente do PSG diz que não conhece Luís Campos

No dia em que o jornal "Le Parisen" dá Rúben Amorim como prioridade para o Paris Saint-Germain, por conselho de Luís Campos, apontado como novo diretor desportivo do clube, Nasser Al Khelaifi nega, sequer, conhecer o dirigente que já trabalhou no Mónaco e no Lille, contribuindo para títulos que escaparam ao PSG.

O presidente do PSG troca até o nome próprio de Campos: "Em relação ao Jorge [Luís] Campos, eu não conheço o Jorge Campos".

Nasser Al Khelaifi foi telegráfico na resposta, durante a conferência de imprensa de formalização do novo contrato de Mbappé. O proprietário do PSG não foi questionado sobre o noticiado interesse em Rúben Amorim e sobre mercado limitou-se a dizer que o clube irá contratar novos jogadores.

A saída de Leonardo deverá ficar consumada nos próximos dias e a imprensa francesa insiste no nome de Luís Campos como seu sucessor. O jornal "Le Parisien" noticiou, esta segunda-feira, que Rúben Amorim é a prioridade do clube para suceder a Mauricio Pochettino. O treinador argentino tem mais um ano de contrato, mas a sua continuidade não está garantida.