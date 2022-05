Jorge Jesus chega a acordo para treinar o Fenerbahçe

Jorge Jesus chegou a acordo para ser o novo treinador dos turcos do Fenerbahçe, de acordo com o jornal "O Jogo".

Segundo a referida publicação, o técnico português, de 67 anos, vai assinar contrato por uma temporada, com mais uma de opção. A oficialização deverá acontecer este sábado, se o Fenerbahçe, ainda treinado por Ismail Kartal, se qualificar para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A equipa de Istambul precisa de um ponto, na visita ao Malatyaspor, para garantir o segundo lugar do campeonato turco.

Jorge Jesus está sem clube, depois de ter deixado o Benfica no final de dezembro. Chegou a assumir o desejo de regressar ao Flamengo, treinado por Paulo Sousa, mas avisou que só esperaria até 20 de maio. Um dia depois, e sem perspetivas de ingressar no clube brasileiro, está prestes a ingressar no Fenerbahçe, onde será treinador do português Miguel Crespo, ex-Estoril.

Jorge Jesus esteve um ano e meio no Benfica e saiu sem qualquer título conquistado. Antes, tinha estado no Flamengo, que levou à vitória no Brasileirão e na Copa Libertadores.