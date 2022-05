Futebol. EUA pagam mesmo salário a homens e mulheres

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) confirma que vai formalizar um contrato coletivo de trabalho que prevê vencimentos iguais para homens e mulheres.

O “Equal Pay”, que fica em vigor pelo menos até 2028, já tinha sido anunciado em fevereiro, mas só agora chega a assinatura.

“Perante estes acordos, a federação dos Estados Unidos torna-se a primeira a pagar o prémio de participação no Campeonato do Mundo de forma igualitária”, divulga a USSF.

A Federação acrescenta: “Os termos da compensação igualitária incluem o Campeonato do Mundo, e contemplam também o mesmo mecanismo de distribuição de receitas comerciais por ambas as equipas. Estes acordos asseguram que os internacionais pelos Estados Unidos continuarão entre os mais bem pagos do mundo”.

Este contrato melhora também questões não-financeiras, relacionadas com saúde e segurança, privacidade de dados e contempla também creches ou planos de reforma, por exemplo.