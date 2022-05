Corinthians de Vítor Pereira tropeça na Libertadores

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou sem golos no terreno do Deportivo Cali, da Colômbia, na madrugada desta quinta-feira, na quarta jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

O ex-Sporting Téo Gutiérrez falhou um penálti para a equipa da casa aos 67 minutos. Perto do final, ao minuto 84, Fábio Santos teve oportunidade de adiantar os brasileiros, mas também falhou da marca dos 11 metros.

O Corinthians mantém a liderança do grupo E da Libertadores, com sete pontos, mais um do que o Boca Juniors, segundo, mais dois que o Deportivo Cali, terceiro, e mais três que o Always Ready, quarto.

Nos outros jogos desta quinta-feira com treinadores portugueses, o Talleres, de Pedro Caixinha, e o Flamengo, de Paulo Sousa, empataram por 2-2, na Argentina, e o Independiente del Valle, orientado por Renato Paiva, perdeu na visita ao Deportes Tolima, da Colômbia, por 1-0.

[notícia atualizada às 11h06]