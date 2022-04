Paulo Sousa e os rumores sobre Jorge Jesus no Flamengo. "Não me parece respeitoso"

Paulo Sousa, treinador do Flamengo, reage com incómodo às notícias sobre a possibilidade de Jorge Jesus regressar ao clube brasileiro.

"Não me parece respeitoso, mas faz parte do jogo e não nos afeta", disse o técnico português, após a vitória do Flamengo, sobre o Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, por 3-1, na Copa Libertadores.

Na conferência de imprensa, Paulo Sousa não referiu, em nenhum momento, o nome de Jorge Jesus. Contudo, o discurso revelava algum desconforto com os rumores que vinculam o nome do compatriota ao Flamengo.

"Temos de entender que é normal que os adeptos tenham simpatia por alguém, o que não é normal é vocês [jornalistas] terem uma direção passional por treinador A ou B", acrescentou Paulo Sousa, que está Flamengo desde fevereiro, quando abandonou a seleção polaca para rumar ao Brasil.

Entre 2018 e 2019, quando esteve no Flamengo, Jorge Jesus, que atualmente se encontra sem clube, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-americana, um campeonato brasileiro, uma Supercopa do Brasil e um campeonato Carioca.