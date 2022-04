Paulo Sousa derrota Pedro Caixinha na Copa Libertadores

O duelo entre os treinadores portugueses Paulo Sousa, do Flamengo, do Brasil, e Pedro Caixinha, do Talleres Córdoba, da Argentina, na segunda jornada do grupo H da Copa Libertadores, sorriu ao primeiro.

Os brasileiros venceram por 3-1, na madrugada desta quarta-feira, com um golo de Gabriel Barbosa, aos 11 minutos, de grande penalidade, e um bis Éverton Ribeiro, que marcou aos 26 e 60 minutos. Héctor Fértoli apontou, nos descontos da primeira parte, o golo dos argentinos.

Com este resultado, o Flamengo sobe à liderança do grupo com seis pontos, mais três que o segundo, o Universidad Católica, e que o terceiro, o Talleres Córdoba. O Sporting Cristal está em último, sem pontos.