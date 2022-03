Rúben Neves desfalca Wolverhampton até ao início de maio

O Wolverhampton Wanderers informou, esta quarta-feira, que Rúben Neves só deverá regressar de lesão no início de maio.

O médio internacional português lesionou-se no ligamento colateral medial do joelho direito no último jogo da equipa inglesa, na sexta-feira. Problema físico que o tirou do "play-off" de acesso à fase final do Mundial 2022. Foi substituído por Vitinha, do FC Porto, na convocatória.

Rúben Neves viajou para Portugal, com o fisioterapeuta do Wolves, para consultar um especialista. Regressará a Inglaterra na próxima semana e completará a reabilitação em Wolverhampton. "Esperamos que Rúben esteja pronto para regressar em maio", lê-se no site oficial do clube.

Por outro lado, Nélson Semedo, que também falha o "play-off" devido a lesão, começou a treinar condicionado esta quarta-feira. O regressado Pedro Neto continua a ser monitorizado, para que não sofra recaída.

Portugal defronta a Turquia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Se passar, encontrará Itália ou Macedónia do Norte. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.