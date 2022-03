Rúben Neves lesiona-se e fica em dúvida para o "play-off"

Rúben Neves fez soar os alarmes da seleção nacional, esta sexta-feira, ao sair lesionado do jogo entre Wolverhampton Wanderers e Leeds United.

O médio, que está convocado para o "play-off" de acesso ao Mundial 2022, ficou magoado no joelho direito após um lance dividido com Mateusz Klich nos minutos iniciais. Foi substituído, ainda na primeira parte, por Francisco Trincão, que viria a registar uma assistência e um golo.

Apesar da grande exibição de Trincão, o Wolves, treinado pelo português Bruno Lage, foi derrotado pelo Leeds, por 2-3, após reviravolta.

Portugal defronta a Turquia, na meia-final do "play-off", a 24 de março, próxima quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Caso vença, medirá forças com Itália, campeã europeia, ou Macedónia do Norte cinco dias depois, no mesmo palco e à mesma hora. Jogo(s) com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.