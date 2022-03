Reino Unido e Irlanda formalizam interesse em receber o Euro 2028

As Federações de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda formalizaram, esta quarta-feira, o interesse em receber o Europeu de futebol de 2028.

Num comunicado conjunto, as associações revelam que enviaram à UEFA uma "Expressão de interesse" em organizar a prova, depois de terem realizado um estudo sobre os possíveis custos e benefícios.

A candidatura repete o modelo do Euro 2020, realizado em vários países, numa "parceria única" que as federações dizem potenciar "a celebração do futebol para os adeptos e seleções".

"Nos próximos meses vamos desenvolver as nossas propostas. Isto inclui encetar conversações com possíveis cidades anfitriãs e fazer uma análise mais detalhada dos custos e benefícios", pode ler-se.

Ainda no comunicado, as federações não esquecem o momento que se vive com a invasão da Ucrânia pela Rússia e acrescentam: "O futebol deve fazer os possíveis por ser uma força do bem - hoje mais do que nunca."

Decisão antecipada



A decisão do comité da UEFA só deverá ser conhecida a 7 de abril, porém, o prazo de submissão de candidaturas termina esta quarta-feira e não houve, até ao momento, mais nenhum país a mostrar o interesse.

Dos países que se falava poderem receber a prova, a Itália deverá apontar ao Euro 2032 e não se espera que a Rússia formalize qualquer proposta, dada a conjuntura atual.

O Euro 2028 sucede ao Euro 2024, que se realizará na Alemanha.