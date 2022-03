​De malas feitas para o Brasil, Luís Castro despede-se do Al-Duhail

Luís Castro, que na passada sexta-feira venceu a Taça do Emir, disse adeus ao clube catari, onde esteve desde agosto do ano passado, num percurso em que venceu 18 dos 26 jogos disputados. O técnico estará a caminho do Botafogo, do Brasil.



Na despedida, o técnico de Vila Real agradece os “meses fantásticos, feitos de tristezas e alegrias, tal como acontece na vida de cada um de nós, mas sempre com muita motivação, ambição, determinação, compromisso, coragem e muito muito respeito”.

Na passagem pelo Al-Duhail, os comandados de Luís Castro só perderam três vezes, mas tal não foi suficiente para festejar o título, que foge ao clube desde 2020, tendo sido o Al-Sadd a conquistar a liga, pelo segundo ano consecutivo.

Ainda assim, Luís Castro, não esquece todos os que fizeram parte desta caminhada.

“Aos meus jogadores eu dou um abraço do tamanho do mundo e digo: que prazer ter-vos tido na minha vida. Ao meu staff técnico e staff de todos os departamentos, digo: obrigado pela dedicação, apoio e competência. À minha administração na pessoa do senhor presidente digo: Obrigado pela oportunidade de treinar um clube de tanto prestígio. Aos meus adeptos digo: obrigado por todo o carinho e apoio sentido em todosos momentos”, acrescenta na mensagem publicada nas redes sociais.

Oficializada a despedida o português estará de malas feitas para o Rio de Janeiro, onde orientará o Botafogo, juntando-se a Paulo Sousa, Vítor Pereira e Abel Ferreira, que também estão a treinar equipas brasileiras, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, respetivamente.

Não sendo já oficial a sua ida para o Botafogo o certo é que John Textor, investidor do clube brasileiro, que tentou investir no Benfica, partilhou uma fotografia do técnico - que em Portugal orientou Vitória SC, FC Porto B, Rio Ave e CD Chaves – a festejar a conquista da Taça do Emir, com a descrição: “Já parece glorioso, não? Parabéns, mister".

Ao que apurou, ainda em janeiro, a Renascença, o treinador foi abordado por responsáveis do Atlético Mineiro, que acabaram por optar por Antonio Mohamed.