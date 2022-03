Luís Castro despede-se do Al Duhail com conquista da Taça

Luís Castro despediu-se do comando técnico do Al Duhail, esta sexta-feira, com a conquista da Taça do Emir do Qatar, em Doha.

A equipa do treinador português goleou, na final, o Al Gharafa, por 5-1. Para a vitória, contribuíram dois golos nos primeiros 20 minutos: o belga Edmilson Júnior marcou aos cinco e o queniano Michael Olunga aos 18.

Já na segunda parte, o qatari Almoez Ali ampliou, no entanto, no minuto seguinte, Ahmed Alaaeldin reduziu a diferença.

A reação do Al Gharafa não durou muito, uma vez que, cinco minutos depois, o tunisino Ferjani Sassi repôs a vantagem em três golos. Já perto do final, aos 86 minutos, Abdelrahman Fahmi completou a goleada.

Luís Castro diz, agora, adeus ao Al Duhail. O próprio clube anunciou, no passado domingo, a partida do treinador português para um clube do brasileiro. Deverá ser o Botafogo, que já confirmou interesse.