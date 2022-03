Wolves de Bruno Lage permite reviravolta a jogar com dez

O Wolverhampton Wanderers, treinado pelo português Bruno Lage, foi derrotado, em casa, pelo Leeds United, por 2-3, esta sexta-feira.

Num jogo marcado pela lesão do médio português Rúben Neves, que está em dúvida para o "play-off" de acesso ao Mundial 2022, foi o seu substituto, o compatriota Francisco Trincão, que fez a diferença na primeira parte.

Entrado em campo aos 25 minutos, o extremo assistiu para o primeiro golo do Wolves, apontado por Jonny, um minuto depois, e marcou, ele próprio, nos descontos da primeira parte, assistido pelo também português Daniel Podence.

Porém, a expulsão de Raúl Jiménez, aos 53 minutos, por acumulação de amarelos, deitou tudo a perder. Dez minutos depois, Jack Harrison reduziu e, passados três minutos, Rodrigo fez o empate. Aos 91 minutos, Luke Ayling consumou a reviravolta dos visitantes.

Os portugueses José Sá e João Moutinho, titulares, e Fábio Silva e Chiquinho, suplentes utilizados, também jogaram pelo Wolverhampton.

Esta vitória permite ao Leeds, agora 16.º classificado da Premier League, abrir, à condição, uma vantagem de sete pontos para a zona de despromoção. O Wolves é oitavo, com 46 pontos, e pode ver os adversários pela Europa - Arsenal, quarto, com 51 pontos, Manchester United, quinto, com 50, e West Ham e Tottenham, sexto e sétimo, respetivamente, com 48 - fugir.