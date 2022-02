Treinador do Sheriff junta-se ao exército da Ucrânia

Yuriy Vernydub , treinador do Sheriff, cumpriu com a palavra e regressou à Ucrânia, onde está na frente de ataque com o exército a batalhar contra a invasão russa.

O técnico ucraniano de 56 anos é o treinador do Sheriff desde 2019, um clube de Tiraspol, situação na Transnístria, uma região pró-Rússia autoproclamada independente da Moldávia desde 1990.

No final do jogo em Braga, na última quinta-feira, em que o Sheriff foi eliminado do "play-off" da Liga Europa nos penáltis, Vernydub tinha anunciado que ia pedir para voltar à Ucrânia.

"Nasci na Ucrânia, vivo na Ucrânia e quero dar uma palavra de apoio às pessoas da Ucrânia, as quais sofreram um ataque russo esta manhã. Tenho orgulho nas pessoas que estão a defender o nosso país. Quando chegar à Moldávia vou pedir para ir à Ucrânia", disse.

Vernydub foi o treinador da equipa do Sheriff que surpreendeu o futebol europeu na Liga dos Campeões esta época. A equipa moldava bateu o Real Madrid no Santiago Bernabéu.