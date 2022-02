Treinador e ucraniano. “Vou pedir para ir à Ucrânia”

O treinador do Sheriff Tiraspol, eliminado pelo Sp. Braga da Liga Europa, é ucraniano e mostra-se muito preocupado com a situação no seu país, após invasão da Rússia.

"Nasci na Ucrânia, vivo na Ucrânia e quero dar uma palavra de apoio às pessoas da Ucrânia, as quais sofreram um ataque russo esta manhã. Tenho orgulho nas pessoas que estão a defender o nosso país. Quando chegar à Moldávia vou pedir para ir à Ucrânia", disse Yuriy Vernydub.

Já sobre a partida contra os arsenalistas, o técnico da equipa moldava concorda que não fizeram uma boa primeira parte. “Sofremos dois golos, mas encontrámos forças e o Sp. Braga não conseguiu marcar. Tivemos momentos para fazer golos, mas é futebol e há sempre um vencedor e um derrotado”.

“Parabéns ao Sp. Braga por ter seguido em frente, mas a verdade é que também tivemos uma boa prestação esta noite", acrescentou.

A partida foi decidida nas grandes penalidades, depois do 2-0 a favor do Sp. Braga ter empatado a eliminatória.