Trippier é o primeiro reforço do "novo-rico" Newcastle

O lateral-direito de 31 anos vai deixar o Atlético de Madrid, clube que representou durante duas temporadas e meia. Esta época, disputou 18 jogos, mas Trippier optou por voltar "a casa", apesar de ser opção regular de Diego Simeone.

Trippier deverá ser o primeiro de vários reforços do Newcastle nesta janela de transferências de janeiro, que contará com forte investimento para fugir à descida. Os "magpies" estão no 19º lugar, com 11 pontos somados.