O Flamengo, o “amor eterno” por Jesus e o novo treinador que será português

O vice-presidente do Flamengo, referindo-se a Jorge Jesus, considera que “há limites para a espera por esse amor eterno”.

Marcos Braz, em entrevista à Bola Tv, reconhece que “o Jorge é querido, a torcida do Flamengo gosta muito do Jorge, mas há limites para a espera por esse amor eterno”.

O dirigente do Mengão e está em Portugal para contratar um novo treinador.

“Não vim a Portugal contratar o Jorge. Vim contratar um técnico português”, explica.

Braz diz-se tranquilo, promete que ficará o tempo que for necessário em Portugal, mesmo arriscando Natal e Ano Novo, e reafirma: “Há um momento certo para tomar as decisões”.

O treinador Jorge Jesus, do Benfica, confirma, pelo voz do adjunto João de Deus, que falou com a comitiva do Flamengo.