Jorge Jesus "não pode e não quer abandonar" o Benfica

"Em relação às notícias de hoje, tenho falado muito com o mister e hoje mais ainda. É verdade que ontem houve um encontro do mister com os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento do presidente Rui Costa. Ele disse que não pode, nem quer abandonar o Benfica. Há contrato para cumprir, quer ganhar títulos com o Benfica. Isto que fique bem claro", disse.

O adjunto confirma que Jesus esteve reunido com os dirigentes do Flamengo , um encontro autorizado pela direção do Benfica, e prevê que Jesus continue no banco de suplentes das águias até ao fim da época.

João de Deus garante que o foco de Jorge Jesus está em "vencer títulos" nas águias e promete que rendimento da equipa no Estádio do Dragão não será afetado por notícias na comunicação social.

"Acabaram as dúvidas em relação a este tema. Tudo o que se tem falado não nos desvia em absoluto do que queremos, que é vencer títulos no Benfica. Estamos em quatro competições, todas as notícias que vieram a público de certeza que amanhã não desviam a equipa do objetivo que é ir ao Dragão qualificar-se para os quartos de final", atira.

Jesus termina contrato com o Benfica no final desta época, em junho. Questionado sobre um possível regresso ao Flamengo no final do contrato com as águias, João de Deus diz que "não pode fazer futurologia".

Possível regresso à casa onde foi feliz



Jorge Jesus, de 67 anos, poderá regressar a um clube onde fez história: na temporada 2019, conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores, tendo ainda chegado à final do Mundial de Clubes (perdeu com o Liverpool), vencido a Recopa Sul-Americana e o campeonato carioca.

Regressou ao Benfica já no arranque da épcoa no Brasil, ainda que sem o mesmo sucesso da sua primeira passagem pelo clube das águias, entre 2009 e 2015. Na temporada passada, terminou o campeonato no terceiro lugar. Na presente edição, ao fim de 15 jornadas, ocupa o mesmo posto.

No Benfica, Jorge Jesus ultima os preparativos para o clássico em casa do FC Porto, na quinta-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, jogo em que não poderá estar no banco devido a castigo.