Atlético de Madrid. Simeone entrega favoritismo ao FC Porto

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, entrega o favoritismo ao FC Porto para o decisivo jogo entre ambos no Estádio do Dragão.

Os dragões estão no segundo lugar do grupo B da Liga dos Campeões, com cinco pontos, mais um do que AC Milan, terceiro, e Atleti, quarto. A vitória garante a passagem aos oitavos de final. Na conferência de imprensa de antevisão do duelo da última jornada, esta segunda-feira, Simeone salientou que a classificação torna o FC Porto favorito.

"O Porto é uma equipa extraordinária. Sérgio Conceição tem feito um trabalho muito estruturado, construiu uma equipa forte defensivamente, equilibrada no meio-campo, na recuperação de bola, intensa, que gera muito jogo a partir do contra-ataque ou na pressão com velocidade de jogo. É uma equipa muito boa e parte para esta jornada como a mais favorita de todos, porque é a a que mais pontos leva", destacou.

Ainda assim, Simeone garantiu que confia "plenamente" no sucesso da sua equipa: "Treino com eles, conheço o caráter deles e confio neles."