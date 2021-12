Giménez não treina. Atlético só tem um central para o Dragão

O Atlético de Madrid só tem um defesa-central disponível para a decisiva visita ao FC Porto, da última jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Stevan Savic está lesionado e enfrenta uma paragem de um mês, de acordo com o jornal espanhol "Marca", Felipe (ex-FC Porto) está castigado e José María Giménez falhou o treino desta segunda-feira.

Resta apenas Mario Hermoso entre o lote de centrais aptos para o FC Porto, segundo confirmou o treinador dos madrilenos, Diego Simeone.

"Giménez não jogará. Tenho um grupo de homens que saberão enfrentar esta situação, em que temos três de quatro centrais indisponíveis", afiançou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

FC Porto e Atlético discutem, na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões estão no segundo lugar do grupo B, com cinco pontos, mais um do que AC Milan, terceiro classificado, e os madrilenos, quartos. A vitória garante à equipa de Sérgio Conceição a passagem à fase seguinte.

Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 12h19]