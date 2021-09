Autoridade sanitária interrompe Superclássico com jogo em andamento. Partida suspensa

Tudo começou quando a autoridade sanitária do Brasil interrompeu o jogo entre as duas seleções da América do Sul, que decorria em São Paulo, na Arena Neo Química, com a partida a decorrer, por, alegadamente, quatro jogadores argentinos terem violado as questões de segurança devido à Covid-19.

O jogo ainda começou mas, aos 5 minutos, alguns agentes da polícia federal e da autoridade sanitária entraram em campo e interromperam a partida.

A Argentina abandonou o relvado e seguiu para o balneário. Depois de muitos minutos de impasse, a seleção das pampas retirou-se mesmo do estádio em São Paulo. Não se sabe exatamente em que condições saíram os quatro atletas argentinos visados pelas autoridades.

Os jogadores do Brasil mantiveram-se no relvado e realizaram um treino ligeiro, ainda com público nas bancadas.

Veja as imagens da altura da interrupção.