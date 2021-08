Flamengo e Atlético Mineiro nas meias-finais da Libertadores

Flamengo e Atlético Mineiro carimbaram, na noite de quarta para quinta-feira, o apuramento para as meias-finais da Taça Libertadores. Os clubes brasileiros estão a dominar o futebol sul-americano e o quadro das meias-finais da maior competição de clubes do continente é exemplo disso.

Flamengo e Atlético Mineiro juntaram-se ao Palmeiras, de Abel Ferreira, que eliminou o São Paulo nos quartos de final. Há a possibilidade de nas "meias" apenas o Brasil estar representado, caso o Fluminense afaste o Barcelona Guayaquil, do Equador, na próxima madrugada. No jogo da 1.ª mão, no Rio de Janeiro, registou-se empate a dois golos.

Na noite passada, o Flamengo consumou a esperada eliminação do Olimpia, do Paraguai. A equipa carioca goleou, por 5-1, depois de na 1.ª mão ter vencido, por 1-4. Gabriel Barbosa, duas vezes, Bruno Henrique, Willian Arão e Salcedo, na própria baliza, fizeram os golos da formação orientada por Renato Gaúcho. Jorge Recalde marcou o golo dos paraguaios.