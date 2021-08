Palmeiras de Abel Ferreira nas meias-finais da Libertadores

O Palmeiras é a primeira equipa a qualificar-se para as meias-finais da Taça Libertadores, a Liga dos Campeões da América do Sul. A equipa orientada pelo português Abel Ferreira derrotou o São Paulo, por 3-0, no jogo da 2.ª mão, em casa, e eliminou os rivais com um resultado agregado de 4-1.

Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula foram os autores dos golos do Palmeiras. Foi a primeira vitória de Abel sobre Hernán Crespo. Esta época, os dois rivais paulistas já se tinham defrontado por cinco vezes, com um saldo de duas vitórias para o São Paulo e três empates, sendo que o "tricolor" bateu o Palmeiras na final do Campeonato Estadual.

Na Libertadores, a história é favorável ao "verdão", que prossegue assim a defesa do título conquistado na época passada.

Abel aguarda pelo desfecho do embate entre Atlético Mineiro e River Plate para conhecer o adversário das meias-finais. No jogo da 1.ª mão, em Buenos Aires, o Atlético Mineiro venceu por 0-1. O "galo" lidera o Brasileirão, na frente do Palmeiras.

A outra meia-final será decidida após os confrontos Flamengo-Olimpia (4-1) e Barcelona de Guayaquil-Fluminense (2-2).