Messi bate recorde de internacionalizações pela Argentina

Messi, que coincidiu nos catalães com Mascherano entre 2010/11 e 2017/18, foi titular e jogou os 90 minutos no 11 de Lionel Scaloni, somando uma assistência, para Papu Gómez, aos seis minutos, e dois golos, aos 33 e 42, o primeiro de penálti.

Nascido em Rosário, em 24 de junho de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini soma 88 vitórias, 34 empates e 26 derrotas pela Argentina, com 75 golos e 42 assistências, faltando-lhe um título, que esteve várias vezes perto de conquistar.

Messi perdeu a final do Mundial de 2014, no Brasil, com a Alemanha, no prolongamento (0-1), e ainda três da Copa América, uma com o Brasil, em 2007 (0-3), e duas com o Chile, em 2015 e 2016, ambas perdidas no desempate por penáltis.