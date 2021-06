Messi empurra Argentina para vitória no grupo na Copa América

Numa quinta e última ronda do agrupamento em que o Uruguai superou o Paraguai por 1-0, para acabar no segundo posto, a figura foi Lionel Messi, que celebrou a internacionalização 148 – contra 147 de Javier Mascherano - com dois golos e uma assistência.

A Argentina conquistou na segunda-feira o Grupo A da Copa América em futebol, ao bater a Bolívia por 4-1, resultado que a afasta da rota do Brasil, que só poderá defrontar na final.

O capitão da formação argentina fez o passe, por cima da defesa contrária, para o primeiro golo do encontro, apontado por Papu Gómez, aos seis minutos, com um remate violente de pé esquerdo sem deixar a bola cair no relvado.