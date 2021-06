Eliminação será tema de conversa, mas lugar de Deschamps não está em risco

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, deu a entender, esta terça-feira, que Didier Deschamps vai continuar no cargo de selecionador nacional, apesar da eliminação precoce dos campeões do mundo no Euro 2020.

A França perdeu com a Suíça, nos penáltis, a prestação no Campeonato da Europa será debatida, mas o treinador não corre risco de despedimento.

"Não, creio que não [corre risco]. Não podemos confundir as coisas. Vamos conversar. Tenho muito carinho [pelo Deschamps] e sei das vicissitudes do futebol", disse o dirigente.

Didier Deschamps levou a França à conquista do Mundial em 2018, na Rússia, mas falhou a conquista do Europeu, ao ser eliminado nos oitavos de final pela Suíça. O presidente da federação não escondeu a deceção, mas renovou confiança no técnico, que deverá estar à frente da seleção no Mundial do Qatar em 2022.