Surpresa no Euro. Seferovic bisa e Suíça elimina França nos penáltis

A Suíça surpreendeu todas as expectativas e eliminou a França, campeã do mundo, do Euro 2020, após grandes penalidades, depois de um empate a três golos após os 120 minutos.

A noite foi também especial para Haris Seferovic, avançado do Benfica, que marcou dois. O ponta de lança abriu o marcador aos 15 minutos de jogo, de cabeça.

No segundo tempo, a Suíça poderia ter feito o segundo, mas Lloris defendeu o penálti Ricardo Rodríguez. Karim Benzema virou o jogo em dois minutos, aos 57 e 59 minutos de jogo.

Paul Pogba marcou um dos melhores golos do torneio, ao ângulo, aos 75 minutos, mas o tento não sentenciou o jogo. Seferovic reduziu, aos 81 minutos de jogo, e Gavranovic, aos 90 minutos, empatou a partida, com um grande golo à entrada da área.

O jogo foi para prolongamento, mas ninguém conseguiu desfazer o empate.

Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas e Mehmedi não falharam para a Suíça, mas Mbappé, uma das figuras da França, falhou o derradeiro penálti. Sommer defendeu e a Suíça segue em frente na prova.

A Suíça mede forças com a Espanha nos quartos de final. Bélgica-Itália e República Checa-Dinamarca são os outros jogos já definidos.