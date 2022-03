Miguel Oliveira dedica "vitória incrível" na Indonésia à filha

Miguel Oliveira tinha prometido à filha, ainda bebé, que lhe levaria um troféu da Indonésia e cumpriu. O piloto português venceu no circuito de Mandalika e espera que este triunfo seja um virar de página.

"Os últimos dois meses não foram fáceis para mim. Estar de volta com esta vitória incrível é emocionante. Prometi à minha filha que lhe levava um troféu da Indonésia, por isso, este é para ela", disse o piloto de Almada, depois de conquistar a quarta vitória da carreira no Mundial de MotoGP.

Alice leva o troféu, mas divide a dedicatória com um elemento do "staff" em que Miguel Oliveira ficou instalado, na Indonésia. "Também quero dedicar esta vitória a uma pessoa chamada Rizman, do 'staff' do hotel em que estou, que me apoiou todo o fim de semana", agradeceu.