MotoGP. Miguel Oliveira vence GP da Indonésia

Jack Miller, em Ducati, chegou a acompanhar o ritmo do piloto da KTM, mas o piloto de Almada acabou por distanciar-se no australiano, que acabaria por terminar no 4.º lugar.

O piloto português fez uma corrida exemplar, dominada praticamente do início ao fim. Atrasada uma hora devido à chuva intensa, a prova ficou marcada pelas condições difíceis do piso molhado, a que Miguel Oliveira se adaptou na perfeição. Largou da 7.ª posição da grelha e no fim da reta da meta já era segundo.

Miguel Oliveira cortou a meta bem longe de toda a concorrência, com o campeão do mundo Fabio Quartararo (Yamaha), a chegar em segundo, a 2.205 segundos. Outro francês, Johann Zarco (Ducati), foi terceiro, a mais de três segundos do vencedor.

O piloto português da KTM soma os primeiros pontos no Mundial de MotoGP, depois de ter caído no Qatar, na prova inaugural. Os 25 pontos conquistados na Indonésia permitem-lhe ascender ao 4.º lugar do Mundial. Está a cinco do líder, o italiano Enea Bastianini, vencedor do GP do Qatar.

Foi a quarta vitória de Miguel Oliveira em MotoGP, depois dos triunfos na Estíria, em Portugal e na Catalunha.

A próxima prova do Mundial realiza-se a 3 de abril, na Argentina.