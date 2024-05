"Esperança temos sempre". Pote e Nuno Santos ainda sonham com o Euro 2024

A esperança numa chamada para defender a seleção portuguesa no Euro 2024 prevalece, ainda que tanto Nuno Santos como Pedro Gonçalves tenham noção de que há muita qualidade para as suas posições.

Os dois jogadores do Sporting estiveram no programa As Três da Manhã, da Renascença, esta terça-feira, e no final não escaparam a uma pergunta de Bola Branca sobre a convocatória da seleção para o Europeu.

"Esperança temos sempre." Foi assim que ambos iniciaram as suas respostas, que seguiram a mesma veia. Pote foi mais resumido: "Há muito bons jogadores para a mesma posição. Vamos ver."

Nuno Santos também assinalou que "há muita qualidade na nossa seleção", no entanto, alongou-se mais um pouco.

"É esperar para ver. Falta pouco tempo e ainda há dois jogos para jogarmos no Sporting, depois é pensar nisso. Vamos acreditar. Não sei se vou ser [convocado] ou não mas é acreditar até ao fim", salientou.