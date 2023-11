Portugal, Espanha e Marrocos assinam acordo de candidatura ao Mundial 2030

As federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos assinaram, oficialmente, o acordo de candidatura ao Mundial 2030.

Segundo a nota, o acordo é "o compromisso assumido pelas três federações de futebol de respeitarem as regras e o quadro que regem o processo de candidatura". O documento também oferece "orientações sobre os principais aspetos técnicos da candidatura, como os critérios de promoção e avaliação."

A FIFA anunciou, no início de outubro, a realização do Mundial pela candidatura ibero-marroquina, incluíndo também jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai, que encabeçavam a outra candidatura à organização da prova.

O Mundial 2030 celebra os 100 anos da primeira edição da competição. As federações garantem que "serão empenhados especiais esforços para garantir que o torneio seja um modelo para os próximos 100 anos.

"Para tal, os países anfitriões terão de mostrar as suas culturas únicas, a fim de promover uma maior colaboração entre a Europa, a África e o resto do mundo, assegurando ao mesmo tempo que o evento seja sustentável e acolhedor para os adeptos de todas as idades e origens", pode ler-se.

Mais detalhes sobre a candidatura e a logística da organização "serão anunciados em breve".