João Neves estreia-se pela seleção. "Foi memorável"

João Neves estreou-se, esta segunda-feira, pela seleção AA de Portugal.

O médio do Benfica, de 19 anos, entrou em campo aos 85 minutos da goleada sobre a Bósnia e Herzegovina, por 5-0. No final do encontro, em declarações à RTP3, admite que foi uma "estreia especial".

"Agradeço à equipa pela forma como me recebeu desde o primeiro dia. Foi memorável. É muito bom jogar com jogadores de alto nível, fica mais fácil. São muitas emoções, foi muito feliz e espero que seja a primeira de muitas. É continuar a trabalhar no clube, para poder vir à seleção", diz.



Em declarações à Sport TV, o selecionador nacional, Roberto Martínez, destaca que João Neves "mereceu a estreia" logo à primeira convocatória.

"Ele teve um impacto na seleção maior do que os minutos que jogou. Tem uma personalidade e uma forma de ler o jogo diferente. É jovem, mas tem uma cabeça de uma pessoa muito madura", elogia o espanhol.



O caso de João Neves contrasta com o de Toti Gomes, presença assídua nas convocatórias de Roberto Martínez desde maio de 2023 mas que ainda não teve a oportunidade de se estrear. Nesta dupla jornada, foi o elemento descartado em ambos os jogos (Eslováquia e Bósnia).