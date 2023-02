Fernando Gomes quer "representar condignamente" Portugal no Mundial

O presidente da Federação Portuguesa de Portugal (FPF) define como objetivo, para o Mundial feminino, para o qual a seleção nacional se apurou pela primeira vez, uma representação "condigna" de Portugal.

A seleção feminina foi recebida pelo Presidente da República no Palácio de Belém, esta sexta-feira. Quando foi altura de discursar, Fernando Gomes traçou um objetivo um pouco mais modesto que Marcelo, que pedira a final do Mundial logo na primeira participação.

"A vitória já foi ontem [quarta-feira], amanhã há um novo jogo. Começa zero a zero e todos nós temos a ambição de que façam uma preparação adequada para que seja possível, mais uma vez, representarmos condignamente Portugal nessa fase final", salienta o dirigente.



O presidente da FPF realça o "imenso gosto e redobrada emoção" por receber a seleção no Palácio de Belém, "depois de um feito fantástico que ficará de certeza na memória coletiva do futebol português":

"Foi um percurso difícil e, obviamente, vocês têm mais que razões para celebrarem em dobro terem ultrapassado tantas dificuldades. Não foram só 13 jogos que tiveram de disputar, com 10 vitórias, que, obviamente, desportivamente foram fases muito difíceis. Mas acima de tudo, aquelas dificuldades que vocês, como mulheres, tiveram de ultrapassar para se dedicarem à modalidade de que tanto gostam, dos tempos em que vocês começaram em que o futebol não era para meninas, em que as dificuldades para treinar eram imensas, daquelas dificuldades que vocês tiveram de passar para abraçarem a carreira que quiseram fazer."



"Vocês dão cabo dos nossos corações"

Fernando Gomes lembra que mais de meio milhão de portugueses assistiram ao vivo, pela televisão, ao jogo com os Camarões, que ditou o apuramento inédito para o Mundial 2023. "A maior parte de nós a dizer como o Francisco Neto: 'Vocês dão cabo dos nossos corações'", brinca.

"Estamos aqui para vos agradecer, de uma forma sentida, todo o vosso empenho e toda a vossa dedicação ao longo deste percurso que tornaram possível que Portugal esteja, pela primeira vez, na fase final do Campeonato do Mundo. Por isso muito, muito obrigado a todos que contribuíram para este êxito e para este desiderato que todos nós aqui celebramos", completa o presidente da Federação.



Portugal está inserido no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.