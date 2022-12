Seleção nacional continua a ser a 9.ª melhor do mundo

A seleção portuguesa continua a ser a 9.ª melhor do mundo no "ranking" da FIFA, segundo a mais recente atualização após o Campeonato do Mundo do Qatar.

Portugal até ganhou pontos na hierarquia, mas não foram suficientes para subir qualquer posição. A seleção nacional chegou aos quartos de final do Mundial e caiu frente a Marrocos.

O Brasil continua líder, mas agora tem a campeã mundial Argentina no segundo lugar da tabela. A França também subiu ao pódio, a contrastar com a queda da Bélgica de dois lugares até ao 4.º posto.

Os Países Baixos sobem dois lugares para o 6.º posto, enquanto que a Croácia, semi-finalista pelo segundo Mundial consecutivo, escala cinco posições e entra no "top-10" diretamente para o sétimo lugar. A Itália, que não se qualificou para o Mundial, cai para o 8.º, enquanto que a Espanha cai para o 10.º lugar, atrás de Portugal.

Marrocos, a surpresa do Mundial com a chegada às meias-finais, sobe 11 posições e fica às portas das dez melhores seleções do mundo, no 11.º lugar.

A Dinamarca, semi-finalista do último Europeu e desilusão no Mundial ao ser eliminada nos grupos, caiu 8 postos para o 18.º lugar da classificação.