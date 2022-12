Fernando Santos torna-se sócio de mérito da Federação

O ex-selecionador Fernando Santos tornou-se sócio de mérito da Federação Portuguesa de Futebol, depois da proposta ter sido aprovada em reuniãoda direção.

Em nota oficial, a FPF esclarece que a proposta deverá agora ser levada a próxima Assembleia Geral da Federação para ser submetida a aprovação.

"De acordo com os estatutos da FPF, o título de sócio de mérito pode ser concedido por reconhecimento de serviços relevantes prestados à FPF, aos sócios ordinários e/ou ao futebol", explica.

Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção nacional na semana passada. Foi o treinador durante nove anos, entre 2014 e 2022.

Deixou o cargo como o técnico mais titulado da história da seleção nacional. Sob seu comando, Portugal conquistou os seus dois primeiros troféus a nível sénior: em 2016, venceu o Campeonato da Europa e, em 2019, conquistou a primeira edição da Liga das Nações.

Fernando Santos tinha contrato até 2024 e estaria previsto que orientasse a seleção no próximo Campeonato da Europa, mas não resiste ao resultado do Mundial do Qatar, no qual caiu nos quartos de final para Marrocos.