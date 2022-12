Luís Castro não é candidato a suceder a Fernando Santos

Luís Castro risca o seu nome do lote de potenciais sucessores de Fernando Santos na seleção nacional. Não é por que o cargo não o entusiasme. A questão é o momento.

"Todos os treinadores estão sempre entusiasmados em chegar às seleções dos seus países, mas nas horas certas. O 'timing' não é o meu, mas é o de outros colegas. A minha vida agora é só no Brasil", diz Luís Castro, em declarações à SportTV.

Atualmente no Botafogo, o treinador português vai iniciar a segunda temporada no clube carioca, depois de na época passada, a de regresso do clube ao Brasileirão, ter terminado o campeonato no 11.º lugar.

Luís Castro, de 61 anos, tem trabalhado no estrangeiro nas últimas épocas. Foi campeão ucraniano pelo Shakhtar Donetsk e venceu a taça no Qatar, pelo Al Duhail. Depois de muitos anos como coordenador da formação do FC Porto, de passagem pela equipa, pela qual foi campeão da II Liga, e após uma breve experiência na equipa principal do FC Porto, antes de emigrar, treinou Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães.

Fernando Santos deixou a seleção nacional, depois de ter chegado a acordo com a Federação Portuguesa de Futebol para a rescisão do contrato que durava até 2024. José Mourinho, de acordo com a imprensa desportiva, terá sido convidado, mas rejeitou a possibilidade de acumular o cargo de selecionador com a de treinador da Roma.