"Na história do futebol português". A reação dos jogadores à saída de Fernando Santos

Bernardo Silva recorda a estreia "há quase oito anos" e os "dois únicos títulos da nossa história".

"Muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza, mas acima de tudo e mais importante, o prazer de poder ter trabalhado com um grande homem que ficará para sempre na história do nosso futebol", pode ler-se na publicação do médio do Manchester City.

João Félix, avançado do Atlético de Madrid, espera que ninguém se esqueça do que Fernando Santos deu ao futebol português: "Obrigado Mister por me ter dado a oportunidade de representar o meu país por inúmeras vezes. E acima de tudo, que ninguém se esqueça, o que deu a este país".

Raphael Guerreiro tornou-se figura da seleção nacional e estreou-se em 2014, pouco depois da chegada de Fernando Santos: "Obrigado pela confiança depositada em mim até hoje e pela oportunidade de representar Portugal. O treinador que me lançou em 2014, que me permitiu realizar alguns dos meus sonhos. Um grande homem que ficará para sempre no coração de todos os portugueses".