"Futebol terá sempre memória". Liga aprova voto de louvor a Fernando Santos

A direção da Liga de Clubes aprovou, por unanimidade, um voto de louvor ao agora antigo selecionador nacional, Fernando Santos, "pelos muitos e brilhantes serviços prestados ao futebol e ao povo português, no exercício daquelas funções, garantindo para Portugal a conquista do Campeonato da Europa em 2016 e a Liga das Nações em 2019".

Em comunicado, o organismo garante que "encontrará, em tempo oportuno, ocasião para, de forma pública e formal, expressar pessoalmente este louvor".

Nas redes sociais, Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, revela-se amigo de Fernando Santos e deixou uma mensagem ao ex-treinador da seleção nacional.

"Encontrei em ti, arrisco a dizer que todos encontrámos em ti, aquele raro tipo de pessoas cuja dimensão agregadora, cuja personalidade integra e inabalável são capazes de deixar um rasto de amizade e admiração por todos os contextos por onde passam. Eras já tu o selecionador nacional quando, em 2015, assumi a presidência da Liga Portugal", começa por dizer.

Proença diz que foi Fernando Santos que permitiu "amilhões de portugueses em todo o Mundo, celebrar o primeiro grande título da seleção nacional, a conquista do Campeonato da Europa em 2016. Foste tu quem, no Porto, conduziu Portugal à vitória na primeira edição da Liga das Nações. Sem esquecer os apuramentos para os Campeonatos do Mundo e Europeus em que, ao longo dos mais de três mil dias em que estiveste à frente da equipa de todos os Portugueses, nos conduziste. Não falhaste nenhum".

O presidente da Luga de Clubes diz que o futebol "pode ser ingrato, mas há uma coisa que sempre terá: memória".

A Federação Portuguesa de Futebol oficializou a saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção nacional, depois da eliminação nos quartos de final do Mundial 2022, frente a Marrocos.