Portugal sem bilhete direto para o Mundial. Cânticos pró-IRA da Irlanda só valem multa

Esfuma-se a esperança portuguesa de conseguir bilhete direto para o Mundial feminino pela secretaria. A UEFA decidiu não punir desportivamente a República da Irlanda por cânticos pró-IRA, pelo que a seleção nacional terá mesmo de disputar o "play-off" intercontinental.

Em comunicado, esta quinta-feira, o organismo que rege o futebol europeu anuncia que decidiu multar a Associação de Futebol da Irlanda (FAI) em 20 mil euros, "por violação das regras básicas de conduta".

Em causa estava, conforme classificado pela FIFA, "comportamento impróprio" das jogadoras da República Irlanda, depois de terem garantido a qualificação imediata para a fase final do Mundial 2023, no "play-off" europeu. As atletas partilharam nas redes sociais um vídeo gravado no balneário, em que se ouve a canção "Up the ra", de apoio ao grupo paramilitar IRA (Exército Republicano Irlandês).

Na altura, a FAI pediu "desculpa se alguém ficou ofendido com as celebrações". Uma das jogadoras, Chloe Mustaki, admitiu, em entrevista à Sky Sports, a escolha da canção fora um "enorme erro de julgamento". Familiares das vítimas da IRA consideraram o vídeo "um escândalo".

O desfecho do caso interessava a Portugal, dado que, se houvesse castigo desportivo, a seleção nacional poderia ser a grande beneficiada e apurar-se para o Mundial sem ter de disputar o "play-off" intercontinental.