Portugal defronta campeão e "vice" caso se apure para o Mundial feminino

Portugal já sabe que, em caso de apuramento inédito, defrontará os dois finalistas do último Mundial feminino na fase de grupos.

A seleção nacional foi sorteada no grupo E, este sábado, com Estados Unidos, atuais campeões do mundo e líderes do "ranking FIFA", Países Baixos (oitavos do "ranking"), vice-campeões, e Vietname (34.º).

A equipa neerlandesa, campeã da Europa em 2017, derrotou Portugal na fase de grupos do Europeu, este verão, por 3-2. A equipa das quinas ficou no último lugar do grupo, que também tinha Suécia e Suíça.

Portugal, atual 23.º classificado do "ranking" de seleções, vai disputar uma qualificação inédita para o Mundial no "play-off" intercontinental, contra Camarões ou Tailândia, a 22 de fevereiro, na Nova Zelândia.

O Campeonato do Mundo realiza-se entre julho e agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.