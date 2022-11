Ronaldo e mais 15 jogadores no primeiro treino da seleção antes do Mundial

No dia seguinte à divulgação da primeira parte da polémica entrevista, Cristiano Ronaldo treinou às ordens de Fernando Santos, no primeiro treino de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo.

O primeiro treino contou apenas com 16 jogadores e Ronaldo, capitão de equipa, foi o primeiro a subir ao relvado.

Diogo Costa, Nuno Mendes, Danilo Pereira, António Silva, João Mário, Bruno Fernandes, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão e Ricardo Horta já estão concentrados com a seleção, mas não treinaram nesta segunda-feira.



Pepe e Matheus Nunes treinaram normalmente e estão totalmente recuperados das respetivas lesões.

Nove das 10 ausências do treino são jogadores que estiveram em campo pelos respetivos clubes no domingo: Diogo Costa é o único ausente que jogou no sábado.

O guarda-redes do FC Porto demonstrou algum desconforto na coxa no jogo frente ao Boavista na primeira parte, mas completou os 90 minutos.