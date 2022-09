Rúben Neves já sabia que Ronaldo queria estar no Euro 2024

Rúben Neves não ficou surpreendido pela revelação de Cristiano Ronaldo, que expressou o desejo de estar no Campeonato da Europa 2024, quando tiver 39 anos.

O médio do Wolverhampton,tal como já tinha referido Bruno Fernandes, explica que quem trabalha com CR7 tem a noção de que o fim da carreira ainda não está ao virar da esquina.

"Ninguém fica surpreendido. Trabalhando com o Cristiano de perto sabemos aquilo de que ele é capaz. Não estávamos à espera de ouvir aquilo naquele momento, mas, de alguma forma, já o sabíamos, porque a maneira como trabalha, como está envolvido, sempre que é chamado à seleção é extraordinária. É um profissional de mão cheia e estará preparado", garante.

Cristiano Ronaldo assumiu que quer estar no Campeonato da Europa em 2024, durante as "Quinas de Ouro", gala da Federação Portuguesa de Futebol. O capitão da seleção nacional revelou que conta estar no Mundial do Qatar, este ano, e ainda no próximo Europeu, na Alemanha. Na altura, terá 39 anos de idade.

"Espero fazer parte mais uns anos na Federação. Sinto-me ainda motivado, a minha ambição está lá em cima. O meu caminho na seleção não acabou. Temos muitos jovens com qualidade. Vou estar no Mundial e quero estar no Europeu. Vou assumir já", disse.

Ronaldo, de 37 anos, é o melhor marcador da história da seleção, com 117 golos em 189 internacionalizações.

O avançado esteve nos Campeonatos da Europa em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, para além dos Mundiais 2006, 2010, 2014 e 2018.