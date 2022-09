"Rafa acha que perde tempo na Seleção, não sendo imprescindível"

Rafa Silva anunciou esta segunda-feira a sua renúncia à Seleção. Foi uma "meia surpresa" para Rui Casaca, antigo dirigente do Sp. Braga, que foi a pessoa que comunicou, em 2014, ao avançado a sua primeira convocatória para a principal equipa de Portugal.

A Bola Branca, Casaca está convicto que esta posição "não tem nada a ver com Fernando Santos", mas sim com o facto de não "ser imprescindível" e, por isso, estar a "perder demasiado tempo na Seleção com estágios".

O ex-dirigente arsenalista conhece bem a personalidade do avançado das águias e sublinha que o jogador do Benfica "valoriza muito a vida para além do futebol". Por isso, e após conversa com a família, sem "pressão de nenhum lado", tomou uma posição com a qual Rui Casaca não concorda.

O currículo na Seleção, com um Europeu e uma Liga das Nações "é bonito", mas com a qualidade de Portugal até podia "vir a ser melhor". Certa é a convicção do antigo dirigente dos bracarenses: Rafa "nunca se irá arrepender" da decisão e vai focar-se apenas "no seu clube", o Benfica.